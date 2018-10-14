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Ольга Бузова стала рекламировать картофельные чипсы

Никакой вид заработка Ольге Бузовой не чужд. Девушка пишет книги, поёт песни, ведет телепередачи, моделирует одежду. И вот теперь она стала рекламировать не очень полезную еду, точнее - картофельные чипсы.

Ольга Бузова стала рекламировать картофельные чипсы

Теперь изображение знаменитости на радость фанатам будет красоваться на упаковках чипсов одной из ведущих фирм.

У себя в аккаунте Instagram знаменитость предлагает подписчикам выбрать, какие новые чипсы могут появиться в магазине «Пятерочка» с её фото.

Надо сказать, что публикация была по-разному оценена подписчиками. Кто-то с восторгом отнесся к сотрудничеству Бузовой с магазином, а кто-то сказал, что девушка ради денег готова рекламировать вредную еду, которой на наших прилавках хватает. А некоторые пользователи Ольге посоветовали рекламировать сок, полезные нежирные молочные продукты или фрукты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:52

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