Телезрители хотят продолжения телешоу «Замуж за Бузову»

Многие уверены, что телезвезда в финале объявит о втором сезоне. Ольга так прикипела к этому телепроекту, что не хочет с ним расставаться и будет продолжать искать себе идеального мужчину за счет организаторов телепроекта.Да и с самого начала было видно, что проект пилотный, и мужчины были туда набраны пробно. Теперь же сама звезда будет участвовать не только на отборах жениха, но и на кастинге программы.Зрители уже заявили, что Ольга Бузова настолько вошла в роль копающейся в женихах царицы, что остановить свой выбор на ком-либо одном ей будет тебе невероятно сложно. Да и фанатам Ольги понравилось, как богатые, красивые и умные мужчины добиваются руки и сердца их любимицы.