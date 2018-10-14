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Телезрители хотят продолжения телешоу «Замуж за Бузову»

Телепроект «Замуж за Бузову» наконец завершается. Однако зрители убеждены, что в первой части шоу, достойных сердца Ольги не было.

Телезрители хотят продолжения телешоу «Замуж за Бузову»

Многие уверены, что телезвезда в финале объявит о втором сезоне. Ольга так прикипела к этому телепроекту, что не хочет с ним расставаться и будет продолжать искать себе идеального мужчину за счет организаторов телепроекта.

Да и с самого начала было видно, что проект пилотный, и мужчины были туда набраны пробно. Теперь же сама звезда будет участвовать не только на отборах жениха, но и на кастинге программы.

Зрители уже заявили, что Ольга Бузова настолько вошла в роль копающейся в женихах царицы, что остановить свой выбор на ком-либо одном ей будет тебе невероятно сложно. Да и фанатам Ольги понравилось, как богатые, красивые и умные мужчины добиваются руки и сердца их любимицы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:33

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