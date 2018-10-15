Вдова Дмитрия Марьянова год не может узнать причину его смерти





О причинах смерти 47-летнего Дмитрия Марьянова гадают многие его поклонники. Ничего об этом не знают и самые ближайшие родственники. Первоначально сообщалось о том, что врачи ввели актеру обезболивающее, после чего случился отрыв тромба, который и заблокировал жизненно важные артерии. Все это происходило в подмосковной реабилитационной клинике в Лобне, и репутация учреждения после случившегося серьезно пострадала.Ксения Брик продолжает выяснять у следователей, что конкретно стало причиной смерти, но внятного ответа добиться не может.Дмитрий Марьянов стал знаменит еще 17-летним подростком, когда сыграл главного героя в музыкальном фильме "Выше радуги". Позднее ему достались не менее знаменитые роли, включая де Сен-Люка из "Графини де Монсоро" или "Красавца" из "Небесного суда".