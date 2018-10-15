Вдова Дмитрия Марьянова год не может узнать причину его смерти
15 октября исполняется год со дня смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. Но его вдова Ксения Брик все это время не может получить от следствия результаты судмедэкспертизы, оставаясь в неведении по поводу причин его безвременной кончины.
О причинах смерти 47-летнего Дмитрия Марьянова гадают многие его поклонники. Ничего об этом не знают и самые ближайшие родственники. Первоначально сообщалось о том, что врачи ввели актеру обезболивающее, после чего случился отрыв тромба, который и заблокировал жизненно важные артерии. Все это происходило в подмосковной реабилитационной клинике в Лобне, и репутация учреждения после случившегося серьезно пострадала.
Ксения Брик продолжает выяснять у следователей, что конкретно стало причиной смерти, но внятного ответа добиться не может.
Дмитрий Марьянов стал знаменит еще 17-летним подростком, когда сыграл главного героя в музыкальном фильме "Выше радуги". Позднее ему достались не менее знаменитые роли, включая де Сен-Люка из "Графини де Монсоро" или "Красавца" из "Небесного суда".
О причинах смерти 47-летнего Дмитрия Марьянова гадают многие его поклонники. Ничего об этом не знают и самые ближайшие родственники. Первоначально сообщалось о том, что врачи ввели актеру обезболивающее, после чего случился отрыв тромба, который и заблокировал жизненно важные артерии. Все это происходило в подмосковной реабилитационной клинике в Лобне, и репутация учреждения после случившегося серьезно пострадала.
Ксения Брик продолжает выяснять у следователей, что конкретно стало причиной смерти, но внятного ответа добиться не может.
Дмитрий Марьянов стал знаменит еще 17-летним подростком, когда сыграл главного героя в музыкальном фильме "Выше радуги". Позднее ему достались не менее знаменитые роли, включая де Сен-Люка из "Графини де Монсоро" или "Красавца" из "Небесного суда".
Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 04:00