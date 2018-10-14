Рита Дакота рассказала поклонникам в Instagram, как борется со стрессом

Исполнительница рассказала, что в то время, когда «хочется сдохнуть», ей не помогает ни спорт, ни кино, ни музыка, ни работа. Алкоголь, рестораны, вкусная еда и вечеринки – это «все мимо». Риту Дакоту спасают книги, прогулки с дочкой, ванны с маслами, массаж, медитация и голодание. В конце поста звезда подчеркнула, что в очередной раз понимает, какие люди разные. Публикация за пять часов собрал более 65 тысяч лайков и более 820 комментариев. Многочисленные фолловеров артистки рассказали свои способы борьбы со стрессом.Недавно Рита Дакота вернулась с Греции, где она отдыхала вместе со своей дочерью Мией. Певица призналась, что ей удалось загореть и похудеть, так как на протяжении всего отпуска она почти не ела молочной и мясной пищи. В итоге знаменитость похвасталась своим фанатам постройневшей фигурой, представ на фото в бикини. Однако от своей главной вредной привычки – курения – ей пока избавиться не удалось.