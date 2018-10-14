Здание ФСБ на Лубянке в Москве хулиганы забросали яйцами





Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пять молодых людей подошли к зданию ФСБ и принялись бросать яйца. Один из хулиганов достал приготовленный заранее файер и бросил его к входным дверям.Сотрудниками ФСБ были задержаны двое нарушителей правопорядка, один из которых оказался мигрантом из Казахстана, а другой – подростком. Задержанным угрожает административная ответственность, им вменяется мелкое хулиганство.