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Здание ФСБ на Лубянке в Москве хулиганы забросали яйцами

Здание ФСБ на Лубянке в Москве подверглось нападению хулиганов, которые забросали его яйцами и файерами. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент случился в ночь на 13 октября.

Здание ФСБ на Лубянке в Москве хулиганы забросали яйцами

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пять молодых людей подошли к зданию ФСБ и принялись бросать яйца. Один из хулиганов достал приготовленный заранее файер и бросил его к входным дверям.

Сотрудниками ФСБ были задержаны двое нарушителей правопорядка, один из которых оказался мигрантом из Казахстана, а другой – подростком. Задержанным угрожает административная ответственность, им вменяется мелкое хулиганство.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:28

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