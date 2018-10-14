Названы самые красивые авто прошлого века
Специалисты назвали некоторые модели автомобилей, которые считаются самыми красивыми из тех, что были произведены в период с 1954 по 1974. Внешнему виду, по словам экспертов, в те годы уделяли больше всего внимания.
На первом месте расположился Mercedes-Benz 300SL, выпущенный в 1954 году. Автомобиль обладает весьма привлекательным дизайном, а так же достаточно надежной по тем временам конструкцией. Второе место занимает Ferrari 250 GT California, который выпускался в 1961 году. Авто обладает весьма стильной внешностью, а также отличными характеристиками двигателя, что и стало причиной популярности модели среди коллекционеров.
На третьем месте эксперты расположили Chevrolet Corvette. Авто представляет собой воплощение мечты многих водителей о двухместном спорткаре. Три представленных автомобиля на сегодняшний день все еще считаются примерами общепризнанного стиля в автопроме, не смотря на то, что дизайн машин из года в год развивается.
На первом месте расположился Mercedes-Benz 300SL, выпущенный в 1954 году. Автомобиль обладает весьма привлекательным дизайном, а так же достаточно надежной по тем временам конструкцией. Второе место занимает Ferrari 250 GT California, который выпускался в 1961 году. Авто обладает весьма стильной внешностью, а также отличными характеристиками двигателя, что и стало причиной популярности модели среди коллекционеров.
На третьем месте эксперты расположили Chevrolet Corvette. Авто представляет собой воплощение мечты многих водителей о двухместном спорткаре. Три представленных автомобиля на сегодняшний день все еще считаются примерами общепризнанного стиля в автопроме, не смотря на то, что дизайн машин из года в год развивается.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:30