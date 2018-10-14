Названы самые красивые авто прошлого века





На первом месте расположился Mercedes-Benz 300SL, выпущенный в 1954 году. Автомобиль обладает весьма привлекательным дизайном, а так же достаточно надежной по тем временам конструкцией. Второе место занимает Ferrari 250 GT California, который выпускался в 1961 году. Авто обладает весьма стильной внешностью, а также отличными характеристиками двигателя, что и стало причиной популярности модели среди коллекционеров.На третьем месте эксперты расположили Chevrolet Corvette. Авто представляет собой воплощение мечты многих водителей о двухместном спорткаре. Три представленных автомобиля на сегодняшний день все еще считаются примерами общепризнанного стиля в автопроме, не смотря на то, что дизайн машин из года в год развивается.