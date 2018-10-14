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В ноябре в России появится рестайлинговая версия кросса Suzuki Vitara

Российское представительство Suzuki рассказало о запланированных для отечественного рынка новинках. В ноябре в России появится рестайлинговая версия кросса Suzuki Vitara, который ранее представили в Париже.

В ноябре в России появится рестайлинговая версия кросса Suzuki Vitara

В авто изменилась передняя часть кузова. Здесь следует выделить решетку радиатора с вертикальными крупными хромированными планками. Также изменили фары. Они получили светодиодные технологии. Также поменялся рисунок семнадцатидюймовых дисков, появилась пара новых кузовных расцветок. Suzuki Vitara наделили обновлённой приборной панелью, улучшенной шумоизоляцией, более качественным пластиком в отделке, расширенным составом электронных систем безопасности. Изменений в техническом плане не предполагается. Авто оснастят 1,6-литровым мотором на 117 л.с., а также 1,4-литровым турбированным мотором на 140 л.с. В марте следующего года начнут продавать компактный внедорожник Suzuki Jimny новой генерации. После смены поколений авто сохранило свою внедорожную направленность, аскетичность в салоне, а также утилитарный дизайн экстерьера. В машине установили новый полуторалитровый силовой агрегат на 102 л.с.

Представители Suzuki отмечают, что для российского рынка авто выпустят с сокращенным набором современных электронных помощников. Это позволит сделать стоимость версии Suzuki Jimny доступной для покупателей.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:50

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