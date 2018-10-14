Ученые назвали четыре привычки, защищающие от рака





Специалисты рекомендуют значительнои продуктов его промышленной переработки. Сосиски и колбасу исследователи советуют, в которой содержится большой количество йода, а он в свою очередь препятствует развитию злокачественной опухоли., которые не подвергались значительной термической обработке, могут снизить риск возникновения рака в 2 раза.Также исследователи рекомендуют. Ведь употребление спиртных напитков и табака является одной из главных причин появления злокачественных опухолей. Специалисты утверждают, что полный отказ от этих привычек сокращает вероятность возникновения онкологии практически до 70%.