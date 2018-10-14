Ученые назвали четыре привычки, защищающие от рака
Ученые из Британии, Японии и Германии назвали четыре привычки, способные снизить риск возникновения и развития рака. В результате научных изысканий, к примеру, было установлено, что вегетарианцы страдают онкологическими заболеваниями почти в 2 раз реже, чем люди, употребляющие мясо.
Специалисты рекомендуют значительно уменьшить употребление красного мяса и продуктов его промышленной переработки. Сосиски и колбасу исследователи советуют заменить на морскую рыбу, в которой содержится большой количество йода, а он в свою очередь препятствует развитию злокачественной опухоли. Овощи, зелень и фрукты, которые не подвергались значительной термической обработке, могут снизить риск возникновения рака в 2 раза.
Также исследователи рекомендуют отказаться от вредных привычек. Ведь употребление спиртных напитков и табака является одной из главных причин появления злокачественных опухолей. Специалисты утверждают, что полный отказ от этих привычек сокращает вероятность возникновения онкологии практически до 70%.
Специалисты рекомендуют значительно уменьшить употребление красного мяса и продуктов его промышленной переработки. Сосиски и колбасу исследователи советуют заменить на морскую рыбу, в которой содержится большой количество йода, а он в свою очередь препятствует развитию злокачественной опухоли. Овощи, зелень и фрукты, которые не подвергались значительной термической обработке, могут снизить риск возникновения рака в 2 раза.
Также исследователи рекомендуют отказаться от вредных привычек. Ведь употребление спиртных напитков и табака является одной из главных причин появления злокачественных опухолей. Специалисты утверждают, что полный отказ от этих привычек сокращает вероятность возникновения онкологии практически до 70%.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:17