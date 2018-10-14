Несломленный раком Валентин Юдашкин отмечает 55-летие





Валентин Юдашкин начал шить одежду еще в детстве. Спустя время он прошел стажировку у Вячеслава Зайцева, а на сегодняшний день он является одним из самых известных модельеров мира. Еще в 90-х годах молодой кутюрье создавал костюмы, в которых вступали Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Людмила Гурченко и Наталья Ветлицкая. Но в последние несколько лет Валентин Юдашкин редко появляется на различных мероприятиях и даже на собственных показах.Друзья Валентина Юдашкина не скрывают, что у знаменитости был диагностирован рак, хотя сам кутюрье предпочитает не обсуждать этот диагноз с общественностью. Модельер находит силы бороться с недугом, и в этом ему помогает жена Марина, дочь Галина и любимая работа. Совсем недавно Валентин Юдашкин представил новую коллекцию одежды, а сегодня он празднует свое 55-летие.