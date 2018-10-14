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В Сети смеются над фото Кличко со Шварцнеггером

Фотография, на которой Арнольд Шварцнеггер и Виталий Кличко пожимают руки, стала причиной бурных иронических обсуждений среди пользователей Сети.

В Сети смеются над фото Кличко со Шварцнеггером

Знаменитый американский актер и политик Арнольд Шварцнеггер прибыл в Киев для участия в бизнес-форуме, где и встретился с действующим киевским мэром Виталием Кличко. В момент рукопожатия звезды стояли с достаточно серьезными лицами, что и натолкнуло многих пользователей на попытку связать этот момент с фильмами, в которых актер принимал участие. Некоторые комментаторы написали про прибытие Шварцнеггера из будущего, другие пояснили цель прибытия – вернуть горячую воду.

Также многих пользователей рассмешили и другие комментарии, также являющиеся отсылкой к одному из фильмов с участием Арнольда Шварцнеггера. "Мне нужна твоя одежда и кресло губернатора!", - написал кто-то из интернет-пользователей, комментируя снимок.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:04

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Комментарии Пользователей
Комментатор Сегодня, 10:18
Шварцнеггер просто чуть не упал, вот и зацепился за Кличко, совершенно *случайно*
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