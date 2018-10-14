В Сети смеются над фото Кличко со Шварцнеггером





Знаменитый американский актер и политик Арнольд Шварцнеггер прибыл в Киев для участия в бизнес-форуме, где и встретился с действующим киевским мэром Виталием Кличко. В момент рукопожатия звезды стояли с достаточно серьезными лицами, что и натолкнуло многих пользователей на попытку связать этот момент с фильмами, в которых актер принимал участие. Некоторые комментаторы написали про прибытие Шварцнеггера из будущего, другие пояснили цель прибытия – вернуть горячую воду.Также многих пользователей рассмешили и другие комментарии, также являющиеся отсылкой к одному из фильмов с участием Арнольда Шварцнеггера. "Мне нужна твоя одежда и кресло губернатора!", - написал кто-то из интернет-пользователей, комментируя снимок.