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Из-за Ольги Бузовой зрители отказываются смотреть шоу «Танцы на ТНТ»

Из-за Ольги Бузовой зрители отказываются смотреть шоу «Танцы на ТНТ», требуя выгнать ведущую "Дома-2" из жюри.

Из-за Ольги Бузовой зрители отказываются смотреть шоу «Танцы на ТНТ»

Когда-то недоброжелатели звезды могли просто переключить передачи с участием Ольги, что не влияло на рейтинги, то теперь хейтеры грозятся даже выключать телевизор при появлении Бузовой на экране.

Вот и кастинг на популярном шоу «Танцы на ТНТ» в родном для Ольги Петербурге прошёл под её чутким судейством. Об этом фанаты танцев узнали из анонса в соцсети.

Тут же на организаторов посыпались гневные комментарии.

Из-за Ольги Бузовой зрители отказываются смотреть шоу «Танцы на ТНТ»

Пользователи называют Бузову «чёрным пятном» шоу и отмечают, что «опять только и будет слышно весь вечер Бузову». Все советуют продюсерам «Танцев» прислушаться к зрителям. Или огромная армия поклонников откажется от просмотра проекта.

«Уберите уже её из жюри. Я не пойму что она вообще делает в жюри! Из-за неё даже смотреть не хочу!», - возмущены многие зрители.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:25

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