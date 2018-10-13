Из-за Ольги Бузовой зрители отказываются смотреть шоу «Танцы на ТНТ»

«Уберите уже её из жюри. Я не пойму что она вообще делает в жюри! Из-за неё даже смотреть не хочу!», - возмущены многие зрители.

Когда-то недоброжелатели звезды могли просто переключить передачи с участием Ольги, что не влияло на рейтинги, то теперь хейтеры грозятся даже выключать телевизор при появлении Бузовой на экране.Вот и кастинг на популярном шоу «Танцы на ТНТ» в родном для Ольги Петербурге прошёл под её чутким судейством. Об этом фанаты танцев узнали из анонса в соцсети.Тут же на организаторов посыпались гневные комментарии.Пользователи называют Бузову «чёрным пятном» шоу и отмечают, что «опять только и будет слышно весь вечер Бузову». Все советуют продюсерам «Танцев» прислушаться к зрителям. Или огромная армия поклонников откажется от просмотра проекта.