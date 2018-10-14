Все смартфоны Pixel получат поддержку внешних микрофонов в родном приложении Google Camera

Впрочем, вскоре этот недостаток будет исправлен, и в день выхода Google Pixel 3 и Pixel 3 XL – 18 октября, приложение будет обновлено таким образом, что владельцы новинок и предыдущих двух поколений модели смогут воспользоваться связкой родного приложения и внешнего микрофона.Стоит напомнить, что первая версия Google Pixel обладает 3,5-мм разъемом, которого, впрочем, уже нет в Pixel 2 и в Pixel 3. Поэтому, владельцы последних двух устройств должны использовать переходник с разъемами USB-C и 3,5 мм для подключения гарнитуры или внешнего микрофона.