Внук Аллы Пугачевой рассказал о первом сексе с женой

Пресняков заявил, что сам ждал, пока Алена не скажет, что готова. Пара терпела два года. Он отметил, что у него большая сила воли, и если ставит какую-то цель, то достигает ее. В отношениях был перерыв длиной в полгода. В это время у Никиты Преснякова была другая девушка, с которой он занимался сексом. Однако он понимал, что это не то. С Аленой же все получилось очень романтично и нежно. Девушка очень переживала из-за этого.На данный момент супруги проводят вместе каждую минуту, планируют семейный бюджет и поддерживают друг друга в творческих начинаниях. Родственники и близкие очень часто спрашивают у супругов о пополнении рода, но Никита Пресняков признается, что вряд ли готов к отцовству. Супруга Алена поддерживает его в данном вопросе.Пресняков отметил, что сейчас они хотят пожить для себя и попутешествовать. Он предложил вернуться к данному вопросу через два года. Звездный внук и сын рассказал, что очень любит детей, однако нужно встать на ноги, чтобы не думать постоянно о деньгах.Никита Пресняков и Алена Краснова поженились в июле прошлого года.