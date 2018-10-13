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Внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4 после тюнинга получил глобальные изменения

В Сети обсуждают внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4, который после тюнинга получил глобальные изменения. Автомобиль кардинально отличается от других участников движения. Видеоролик необычной модели размещен в Сети.

Внедорожник Mercedes-Benz G500 4x4 после тюнинга получил глобальные изменения

Модель окрашена в очень яркий цвет, а также имеет нелепо поднятую подвеску. Из-за этого автомобиль кажется громоздким и неуклюжим. Эксперты уже прозвали Mercedes-Benz G500 4x4 самой безвкусно сделанной моделью. Они предрекают ей провал в продажах, поскольку вряд ли автомобиль будет востребован покупателями. Производители отметили, что задумались о некоторых изменениях.

Под капотом автомобиля размещен восьмицилиндровый двигатель объемом 4 литра, мощностью около 600 лошадиных сил. Упрощенная версия внедорожника имеет под капотом 400 «лошадей». Это сделано производителями из соображений безопасности на высоких скоростях. Видеозапись с автомобилем доступна по ссылке.


 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Вчера, 23:20

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