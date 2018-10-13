Момент убийства саудовского журналиста Хашукджи записался на его Apple Watch

В результате этого аудиозапись допроса, последующих пыток и убийства оказалась в облачном хранилище Apple iCloud. Отмечается, что сотрудники разведки Саудовской Аравии заметили гаджет и попытались стереть с них запись. Несмотря на это, некоторые ролики сохранились.Джамаль Хашукджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября. По словам его невесты, журналиста пригласили в здание консульства Саудовской Аравии для оформления документов. Ее в здание не пустили. Через пять часов к ней вышел сотрудник и сказал, что Хашукджи уже ушел, и ждать его не стоит.Власти Саудовской Аравии считают, что журналист пропал после того, как покинул помещение. По некоторой информации, его могли убить к здании дипломатической миссии и расчленить тело. Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. По словам представителя МИД Турции, Турция уже получила разрешение на осмотр консульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.