Эксперты составили рейтинг из пяти самых надежных автомобилей

ТОП-5 возглавил Porsche 911, имеющий очень низкий процент поломок, равный не более 10%. Отмечается, что модель неоднократно признавали лучшей на рынке многие эксперты.На втором месте оказался минивэн Toyota Corolla Verso. Японский автомобиль имеет показатель поломок не более 15% даже после десятилетия эксплуатации.Благодаря показателю 16% «бронза» досталась Mazda 2. Четвертое и пятое места разделили Ford Fusion и Toyota Corolla с результатом 18%.