Эксперты составили рейтинг из пяти самых надежных автомобилей
Эксперты Ассоциации технического надзора TUV, которая специализируется на проведении технических осмотров транспортных средств в Германии, составили рейтинг самых надежных автомобилей на основе исследований и информации дилерских центров. В список вошли пять моделей, возрастом свыше 10 лет.
ТОП-5 возглавил Porsche 911, имеющий очень низкий процент поломок, равный не более 10%. Отмечается, что модель неоднократно признавали лучшей на рынке многие эксперты.
На втором месте оказался минивэн Toyota Corolla Verso. Японский автомобиль имеет показатель поломок не более 15% даже после десятилетия эксплуатации.
Благодаря показателю 16% «бронза» досталась Mazda 2. Четвертое и пятое места разделили Ford Fusion и Toyota Corolla с результатом 18%.
ТОП-5 возглавил Porsche 911, имеющий очень низкий процент поломок, равный не более 10%. Отмечается, что модель неоднократно признавали лучшей на рынке многие эксперты.
На втором месте оказался минивэн Toyota Corolla Verso. Японский автомобиль имеет показатель поломок не более 15% даже после десятилетия эксплуатации.
Благодаря показателю 16% «бронза» досталась Mazda 2. Четвертое и пятое места разделили Ford Fusion и Toyota Corolla с результатом 18%.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:40