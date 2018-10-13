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Эксперты составили рейтинг из пяти самых надежных автомобилей

Эксперты Ассоциации технического надзора TUV, которая специализируется на проведении технических осмотров транспортных средств в Германии, составили рейтинг самых надежных автомобилей на основе исследований и информации дилерских центров. В список вошли пять моделей, возрастом свыше 10 лет.


Эксперты составили рейтинг из пяти самых надежных автомобилей

ТОП-5 возглавил Porsche 911, имеющий очень низкий процент поломок, равный не более 10%. Отмечается, что модель неоднократно признавали лучшей на рынке многие эксперты.

На втором месте оказался минивэн Toyota Corolla Verso. Японский автомобиль имеет показатель поломок не более 15% даже после десятилетия эксплуатации.

Благодаря показателю 16% «бронза» досталась Mazda 2. Четвертое и пятое места разделили Ford Fusion и Toyota Corolla с результатом 18%.


 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:40

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