В Kickstarter собирают средства для выпуска специализированного контроллера TourBox

Новое устройство оснащается несколькими органами управления. Оно предназначено для повышения скорости, а также эффективности работы, будучи используемым в дополнение к мыши либо планшету. Разработчики отмечают, что органы управления контроллера TourBox откалибровали, чтобы получить максимальную скорость, а также точность действий. Каждая кнопка настраивается в соответствии с возникающими потребностями пользователя. При помощи контроллера можно быстро сменить степень прозрачности, размер кисти, а также прочие параметры программных инструментов, выполнять масштабирование либо перетаскивание изображения. Устройство совместимо с macOS, а также Windows.Минимальный взнос, который позволяет рассчитывать на получение специализированного контроллера, составляет $89. До окончания кампании осталось 40 дней. При этом её можно считать удавшейся. Авторы проекта планировали собрать $10 000. Между тем было уже собрано $70 000. Отгрузка контроллеров должна стартовать в декабре текущего года.