Диетологи: Сало и свинина обладают полезными свойствами

Существуют религии, которые запрещают употребления свинины и продуктов её происхождения. В Китае и Японии самым популярным мясом является свинина, но к ней все относятся негативно из-за повышенной жирности. Диетологи утверждают, что выбирая между свининой и говядиной, надо отдавать предпочтение первому продукту.Сало содержит очень редкое сочетание кислот – линолевую и арахидоновую. Достаточно ежедневно употреблять в пищу 20-30 граммов нежареного сала, и организм будет получать все необходимые питательные вещества, при этом сосуды станут крепче.Лопатка, вырезка, филе – это самые диетические части свиной туши. На 100 грамм мяса приходится 150-180 килокалорий. Свинина за счёт меньшего содержания гема (переносящего кислород), имеет более бледную окраску, чем говядина и баранина. Это ещё одни плюс в пользу этого мяса.В питание детей свиное мясо включают не просто так. Оно переваривается организмом намного лучше из-за своих легкоусвояемых белков.Диетологи советуют покупать сало и свинину в магазинах. Ветеринарно-санитарная экспертиза и санитария очень строго следят за качеством продаваемых продуктов, чего не скажешь о покупках с рук.