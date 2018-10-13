Новая возлюбленная Ильи Яббарова Маргарита Ларченко тоже стала Рапунцель

«Да ну, зачем волосы нарастила?», «Аленка под сестру косила с волосами. Теперь и эта туда же под Алену», «Господи, были нормальные волосы, а теперь стала Рапунцель версия 3.0», «Зачем пытаешься быть похожей на Рапунцель?», «Некрасиво копировать Алену, надо иметь свой имидж и стиль», - высказывались фолловеры.

Более того, в отборочном туре конкурса «Человек года» Рита выбила свою соперницу и прошла в основной этап, лишив будущую маму возможности выиграть квартиру в Москве.После победы Ларченко была отправлена ведущими на Остров любви, однако перед отъездом она решила сделать своему возлюбленному сюрприз и сходила в салон красоты, где ей нарастили волосы длиною в целый метр.Теперь зрители реалити-шоу называют избранницу Яббарова новой Рапунцель и поздравляют с официальным вступлением в большое семейство, напомнив, что Алена, встречаясь с Ильей, тоже нарастила себе волосы и долгое время ходила с ними, но несколько дней назад решила вернуть свою длину, полностью избавившись от искусственных локонов.В комментариях под фотографиями, на которых Рита позирует с новыми волосами, они критикуют ее за желание походить на бывшую девушку своего мужчины и рекомендуют вернуться в привычный образ и всегда оставаться собой, а не копировать чьи-то идеи, поскольку со стороны это выглядит глупо и нелепо.