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«Летающие автомобили» BlackFly появятся на рынке в 2019 году

Разработчики из BlackFly, которые спонсируются одним из основателей Google Ларри Пейджем, вскоре выпустят на рынок «летающие автомобили». Это сверхлегкие летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, чем-то напоминающие дроны.

«Летающие автомобили» BlackFly появятся на рынке в 2019 году

К слову, для управления новинкой BlackFly не нужно обладать лицензией пилота. Создатели даже предположили, что через некоторое время подобные аппараты станут гораздо более бюджетными, и их смогут приобретать большее количество людей. Единственной проблемой на данный момент остаётся государственное урегулирование. Дело в том, что после выхода «летающего автомобиля», его использование могут разрешить лишь в сельских районах США.

По прогнозам экспертов, появление аппаратов в городах произойдет лишь через несколько лет. В компании уверили, что «летающей машиной» может управлять даже любитель, ведь для его управления нужен обычный джойстик.


 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:00

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