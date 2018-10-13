«Летающие автомобили» BlackFly появятся на рынке в 2019 году

К слову, для управления новинкой BlackFly не нужно обладать лицензией пилота. Создатели даже предположили, что через некоторое время подобные аппараты станут гораздо более бюджетными, и их смогут приобретать большее количество людей. Единственной проблемой на данный момент остаётся государственное урегулирование. Дело в том, что после выхода «летающего автомобиля», его использование могут разрешить лишь в сельских районах США.По прогнозам экспертов, появление аппаратов в городах произойдет лишь через несколько лет. В компании уверили, что «летающей машиной» может управлять даже любитель, ведь для его управления нужен обычный джойстик.