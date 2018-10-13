«Летающие автомобили» BlackFly появятся на рынке в 2019 году
Разработчики из BlackFly, которые спонсируются одним из основателей Google Ларри Пейджем, вскоре выпустят на рынок «летающие автомобили». Это сверхлегкие летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой, чем-то напоминающие дроны.
К слову, для управления новинкой BlackFly не нужно обладать лицензией пилота. Создатели даже предположили, что через некоторое время подобные аппараты станут гораздо более бюджетными, и их смогут приобретать большее количество людей. Единственной проблемой на данный момент остаётся государственное урегулирование. Дело в том, что после выхода «летающего автомобиля», его использование могут разрешить лишь в сельских районах США.
По прогнозам экспертов, появление аппаратов в городах произойдет лишь через несколько лет. В компании уверили, что «летающей машиной» может управлять даже любитель, ведь для его управления нужен обычный джойстик.
К слову, для управления новинкой BlackFly не нужно обладать лицензией пилота. Создатели даже предположили, что через некоторое время подобные аппараты станут гораздо более бюджетными, и их смогут приобретать большее количество людей. Единственной проблемой на данный момент остаётся государственное урегулирование. Дело в том, что после выхода «летающего автомобиля», его использование могут разрешить лишь в сельских районах США.
По прогнозам экспертов, появление аппаратов в городах произойдет лишь через несколько лет. В компании уверили, что «летающей машиной» может управлять даже любитель, ведь для его управления нужен обычный джойстик.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:00