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Матильду Шнурову видели в аэропорту с незнакомым мужчиной

Бывшая супруга Сергея Шнурова была замечена в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в обществе неизвестного мужчины. Матильда Шнурова встречала его с рейса, но откуда прилетел ее загадочный приятель, также не уточняется.

Матильду Шнурову видели в аэропорту с незнакомым мужчиной

Случайный прохожий снял пару на видео и опубликовал запись в Instagram. Под роликом он написал, что Матильда Шнурова встречала своего приятеля и была при этом довольно счастлива. По словам очевидца, Матильда Шнурова мило улыбалась, они обняли друг друга. Пока никаких комментариев от самой Шнуровой не поступало, но пользователи Сети подозревают, что между бизнес-леди и неизвестным мужчиной есть нечто большее, чем простая дружба.

Бывшая супруга лидера группы «Ленинград» не выставляет открыто свою личную жизнь, но развод всё-таки прокомментировала. Матильда Шнурова рассказала, что очень долгое время они пытались сохранить семью, но это им так и не удалось.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:27

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