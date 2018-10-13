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Опубликованы первые фото новейшего китайского «бомбардировщика-невидимки» Hong-20

Опубликованы первые фотографии новейшего китайского «бомбардировщика-невидимки» под названием Hong-20. Разработчики данного воздушного судна добились большого прогресса, и подняться в воздух самолет сможет уже очень скоро.

Опубликованы первые фото новейшего китайского «бомбардировщика-невидимки» Hong-20

Зарубежные СМИ особо отмечают, что Китайская Народная Республика занимает все более жесткую позицию по отношению к потенциальным конкурентам. В Китае заявили, что новый «бомбардировщик-невидимка» Hong-20 находится уже в предполетной стадии готовности, и даже показали первое фото самолета.

Правительство этой страны еще в 2015 году объявило о том, что начались работы по созданию нового «бомбардировщика-невидимки». Но тогда этот проект не имел никаких официальных обозначений. Через некоторое время стало известно, что воздушное судно получило название Hong-20, а сейчас китайские разработчики решили продемонстрировать первое фото этого самолета.


 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:23

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