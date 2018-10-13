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Максим Галкин похвастался красивыми осенними пейзажами под музыку Пугачевой

Накануне Максим Галкин похвастался своим подписчикам в Instagram красивыми осенними пейзажами под музыку своей супруги Аллы Пугачевой. Поклонники знаменитой семейной пары пришли в восторг от этого ролика.

Максим Галкин похвастался красивыми осенними пейзажами под музыку Пугачевой

Максим Галкин практические ежедневно радует своих преданных поклонников фотографиями и видео. Накануне он опубликовал в Instagram небольшое ролик, на котором запечатлены осенние пейзажи, а за кадром играет знаменитая композиция Аллы Пугачевой под названием "Осень". В комментарии к посту юморист написал: "Сегодня с утра заснял вокруг дома. Какие же краски у нынешней осени - лет десять таких не было!".

Максим Галкин похвастался красивыми осенними пейзажами под музыку Пугачевой

Подписчики Максима Галкина не оставили его публикацию без внимания, они начали восхищаться красотой пейзажей и не забыли похвалить творческие способности Аллы Пугачевой. Некоторые поблагодарили юмориста за настроение, которое поднялось после просмотра видео. Всего за сутки пост супруга Примадонны российской эстрады собрал более 1 миллиона отметок "Мне нравится".


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:53

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