Максим Галкин похвастался красивыми осенними пейзажами под музыку Пугачевой

Максим Галкин практические ежедневно радует своих преданных поклонников фотографиями и видео. Накануне он опубликовал в Instagram небольшое ролик, на котором запечатлены осенние пейзажи, а за кадром играет знаменитая композиция Аллы Пугачевой под названием "Осень". В комментарии к посту юморист написал: "Сегодня с утра заснял вокруг дома. Какие же краски у нынешней осени - лет десять таких не было!".Подписчики Максима Галкина не оставили его публикацию без внимания, они начали восхищаться красотой пейзажей и не забыли похвалить творческие способности Аллы Пугачевой. Некоторые поблагодарили юмориста за настроение, которое поднялось после просмотра видео. Всего за сутки пост супруга Примадонны российской эстрады собрал более 1 миллиона отметок "Мне нравится".