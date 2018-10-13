АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме

Бывший участник скандально-известной телестройки «Дом-2» Арай Чобанян обвинил экс-возлюбленную Александру Шевченко (Шеву) в частом употреблении крепких напитков.

Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме

Не секрет, что в последнее время об Арайе Чобаняне и Александре Шевченко (Шеве) говорят, как о домовской парочке, которая то и дело постоянно расстается. И вот несколько часов назад звезда реалити-шоу «Дом-2» решил поставить в личном инста-блоге все точки над «ё». По словам молодого человека, у него с Сашей никогда не было и не будет серьезных отношений.

Арай решил объяснить своим преданным поклонникам, почему не хочет встречаться с Александрой. Оказывается, что парень попросту устал от девушки и от того, что она постоянно его контролирует. Также Чобаняну не нравится то, что Шевченко (Шева) очень часто выпивает и возвращается домой только ночью или вовсе под утро.

Из слов бывшего участника телестройки становится понятно, что он больше не намерен ждать и думать, где в то или иное время находится его экс-избранница, и что она делает. Арай также решил подметить, что не считает нужным жить с пассией в одной квартире, если он считает ее девушкой для свободных отношений.

Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме

«Встретились, покайфовали и разъехались!» - заявляет Арай Чобанян.

По словам звезды «Дома-2», в данной ситуации он убежден, что именно ему удается оставаться в выигрышном положении, ведь он просто «покайфовал» и спокойно пошел своей дорогой. Арай даже рассказал подписчикам, что на данный момент Андрей Шароваров в очередной раз как «Иван-дурак» принял Александру Шевченко. По мнению Чобаняна, у мужчины есть свои корыстные цели, ведь он сейчас не только ничем не занимается, но и жить экс-участнику негде.

Арай Чобанян уверен, что Андрей Шароваров использует Александру Шевченко (Шеву). Мужчина не только начнет жить у эпатажной брюнетки, но и воспользуется девушкой ради очередной порции пиара.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики Facebook проверяют голосовые команды
Звезду «Дома-2» Елену Хромину заподозрили в
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и
Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в
Профессор-диетолог опровергнул пользу рыбьего жира
Samsung Galaxy A6s в градиентных цветах показали
«Гопота»: В Госдуме РФ возмущены поведением
В Пентагоне усомнились в успехе России при
Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме
В NASA не знают, почему телескоп Chandra перешел
Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех
Учёные: Сетчатка "из пробирки" поможет вылечить
Алексей Пушков назвал бредом слова Владимира
Анну Седокову в золоте и мехах сравнили с роботом
Гела Месхи опроверг слухи о разводе с актрисой
Гоша Куценко поиграл с подписчиками в «правду»
Дочь Дакоты отметит свой день рождения с ссадиной
В России ученые разработали сплав, способный
Участник «Замуж за Бузову» Евгений Назаров
Квартира Матильды и Сергея Шнуровых выставлена на
Мария Кожевникова искренне удивлена раздутым
В Японии упавший метеорит повредил крышу дома
Британцы невзлюбили скандальную внучку Елизаветы
Suzuki Vitara и SX4 подорожали на 20 тысяч рублей
Флагманский смартфон Samsung W2019 показали на
Климатологи: В глобальном потеплении для России
Эдгара Запашного вынудили встречаться с Еленой
День учителя могут сделать общенациональным
Порезанную картину Бэнкси продали на Sotheby's
Кейт Миддлтон затмила Меган Маркл на свадьбе
Просмотреть все новости