Арай Чобанян обвинил Сашу Шеву в алкоголизме

«Встретились, покайфовали и разъехались!» - заявляет Арай Чобанян.

Не секрет, что в последнее время об Арайе Чобаняне и Александре Шевченко (Шеве) говорят, как о домовской парочке, которая то и дело постоянно расстается. И вот несколько часов назад звезда реалити-шоу «Дом-2» решил поставить в личном инста-блоге все точки над «ё». По словам молодого человека, у него с Сашей никогда не было и не будет серьезных отношений.Арай решил объяснить своим преданным поклонникам, почему не хочет встречаться с Александрой. Оказывается, что парень попросту устал от девушки и от того, что она постоянно его контролирует. Также Чобаняну не нравится то, что Шевченко (Шева) очень часто выпивает и возвращается домой только ночью или вовсе под утро.Из слов бывшего участника телестройки становится понятно, что он больше не намерен ждать и думать, где в то или иное время находится его экс-избранница, и что она делает. Арай также решил подметить, что не считает нужным жить с пассией в одной квартире, если он считает ее девушкой для свободных отношений.По словам звезды «Дома-2», в данной ситуации он убежден, что именно ему удается оставаться в выигрышном положении, ведь он просто «покайфовал» и спокойно пошел своей дорогой. Арай даже рассказал подписчикам, что на данный момент Андрей Шароваров в очередной раз как «Иван-дурак» принял Александру Шевченко. По мнению Чобаняна, у мужчины есть свои корыстные цели, ведь он сейчас не только ничем не занимается, но и жить экс-участнику негде.Арай Чобанян уверен, что Андрей Шароваров использует Александру Шевченко (Шеву). Мужчина не только начнет жить у эпатажной брюнетки, но и воспользуется девушкой ради очередной порции пиара.