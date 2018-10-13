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FAW анонсировал старт продаж кроссовера Jumpal D80

Автомобильный концерн FAW анонсировал скорое начало продаж кроссовера Jumpal D80. Машины должна составить конкуренцию таким популярным моделям, как Hyundai Tucson и Kia Sportage.

FAW анонсировал старт продаж кроссовера Jumpal D80

В дилерских центрах уже стартовал прием предзаказов на Jumpal D80. Первые транспортные средства приедут к покупателям в конце октября нынешнего года. Стоит напомнить, что кроссовер показали в рамках автосалона в Пекине в нынешнем году. Производитель предоставит на выбор покупателям семь вариантов исполнения.

Переднеприводная модификация Jumpal D80 под капотом получила 1,5-литровй движок, способный выдавать 133 лошадиные силы. Коробка передач представлена 5-ступенчатой механикой или 6-диапазонным «роботом». Кроссовер может похвастаться наличием кнопки запуска двигателя, кожаной обивкой салона, климат-контролем, современной мультимедийной системой. За безопасность ответственны камеры видеообзора, подушки, парк-троник.

В Китае Jumpal D80 будет продаваться по цене 80-120 тысяч юаней в зависимости от комплектации.


 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:30

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