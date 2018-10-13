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Участник «Замуж за Бузову» Евгений Назаров опубликовал в Instagram письмо Ольге Бузовой

Эпатажный участник нового реалити-шоу о любви «Замуж за Бузову» долларовый миллионер Евгений Назаров рассказал в Instagram, кого считает подходящей парой для поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Участник «Замуж за Бузову» Евгений Назаров опубликовал в Instagram письмо Ольге Бузовой

Не секрет, что в шестой серии телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров решил отказаться от общения с Ольгой Бузовой. Вместо телезнаменитости миллионер решил выбрать два миллиона рублей. На днях участник телешоу решил зачитать подписчикам в личном микроблоге письмо, которое он написал главной героине перед своим уходом.

Стоит отметить, тогда Евгений Назаров пообещал телезрителям, что совсем скоро выложит у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором и объяснит всем свое желание покинуть реалити-шоу. По словам миллионера, в определенный момент он понял, что другой участник является более достойной парой для Ольги Бузовой.

Оказывается, что Назаров во время нахождения на телепроекте жил в одной комнате с Денисом Лебедевым. Мужчина не единожды заявлял Евгению, что испытывает сильные чувства к Ольге Бузовой, которые за всю свою жизни ни к одной из девушек не чувствовал. По мнению миллионера, поющая теледива и сыровар не только влюблены в друг друга, но и очень хорошо подходят друг другу.

Участник «Замуж за Бузову» Евгений Назаров опубликовал в Instagram письмо Ольге Бузовой

«Я вижу, что у вас все взаимно!» - процитировал отрывок из своего письма Евгений Назаров.

Бизнесмен также подчеркнул, что очень хорошо разбирается в психологии человека, поэтому практически сразу же обратил внимание на то, как Денис Лебедев и Ольга Бузова смотрят друг на друга. Также Евгений Назаров решил поделиться своим мнением еще об одном участнике реалити-шоу «Замуж за Бузову».

В своем письме миллионер называет Валентина Коробкова двуличным человеком, от которого советует телеведущей «Дома-2» держаться подальше и не общаться с ним даже в дружеском формате.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:52

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