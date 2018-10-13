Квартира Матильды и Сергея Шнуровых выставлена на продажу

Как известно ни Сергей Шнуров, ни Матильда уже довольно долгое время не посещали свою квартиру. Соседи лидера группы «Ленинград» рассказали, что жильё известной пары выставлено на продажу. После свадьбы в 2010 году, супруги заселилась в элитные апартаменты, стоимость которых приблизительно составляет 80 миллионов. Несколько месяцев назад Сергей Шнуров и Матильда расстались, а в конце этого лета звездная пара официально развелась.Сейчас стало известно, что солист группы «Ленинград» вновь собирается связать себя узами брака. Для него этот брак станет четвертым, но пока точно неизвестно, кто же на этот раз станет избранницей знаменитого исполнителя. Сам Сергей Шнуров предпочитает никак не комментировать данное событие своей жизни.