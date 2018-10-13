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В Японии упавший метеорит повредил крышу дома

В Японии крыша одного из частных домов была существенно повреждена в результате того, что на нее упал метеорит. Инцидент произошел в населенном пункте Комаки. Об этом сообщили местные СМИ.

В Японии упавший метеорит повредил крышу дома

Происшествие было зафиксировано еще 26 сентября в утреннее время, но известно о нем стало только сейчас. Жильцы, находившиеся внутри дома, услышали массивный звук. После осмотра крыши и территории сада они увидели три камня, размер которых составлял 4,5 и 10 см. У каждого из них одна сторона была обожженной.

Сотрудники Национального музея и науки изъяли камни на экспертизу. Ее результаты показали, что это обломки метеорита, возраст которого составляет около 4,5 миллиарда лет. Поскольку они имеют свойства магнита, то притягиваются металлические предметы. Японские специалисты и далее планируют продолжить анализ образцов.


 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:43

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