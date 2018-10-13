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Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в одиночку

Экспертами была составлена пятёрка лучших мест для отдыха в одиночку. На первом месте оказалась Антарктида, вот уж действительно, массового скопления туристов здесь не будет точно. Только айсберги, пингвины и морские котики. Прекрасная компания для времяпровождения тех, кто старается держаться подальше от толпы.

Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в одиночку

На втором месте Катманду, а точнее основная база для туристов у подножия Джомолунгмы идеально подойдёт для туристов-одиночек. Третье место отдано национальному парку Крюгера в ЮАР: здесь только львы, носороги и леопарды не дадут заскучать в одиночестве.

Четвёртое место – каньоны в Сербии, на пятом месте расположились прогулки по пустыням Иордании. Для любителей одинокого отдыха также предлагается посетить сафари в Уганде и путешествие в Тасманию.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:30

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