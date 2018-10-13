Составлена пятёрка лучших мест для отдыха в одиночку

На втором месте Катманду, а точнее основная база для туристов у подножия Джомолунгмы идеально подойдёт для туристов-одиночек. Третье место отдано национальному парку Крюгера в ЮАР: здесь только львы, носороги и леопарды не дадут заскучать в одиночестве.Четвёртое место – каньоны в Сербии, на пятом месте расположились прогулки по пустыням Иордании. Для любителей одинокого отдыха также предлагается посетить сафари в Уганде и путешествие в Тасманию.