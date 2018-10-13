«Можно не смотреть»: Ксения Собчак «по-питерски» анонсировала фильм «Собибор»

«Собчак, ты можешь как-то поконкретнее что ли выражать свои мысли? Всем и так понятно, что тебе не хочется обижать Хабенского, но зачем же тогда комментарий вообще писать?! Можно было просто промолчать!» - написала одна из подписчиц Собчак.



Несколько часов назад Ксения Собчак решила оставить в личном инста-блоге никому не нужный отзыв о кинофильме «Собибор». По мнению многочисленных интернет-пользователей, вполне вероятно, что телезнаменитость опрокинула во время просмотра картины бокал вина, так как другой причины, чтобы растолковать нелепые высказывания журналистки фолловеры не смогли отыскать.Оказалось, что в то время, когда о «Собиборе» уже давно многие позабыли, Ксения Собчак только добралась до просмотра данного фильма. Знаменитость сразу же решила дать понять своим поклонникам, что смотреть эту картину не имеет никакого смысла, ведь несколько часов будут потрачены впустую.Во всяком случае, именно так поняли высказывания скандальной журналистки многие пользователи Сети. Один за другим читатели принялись подчеркивать, что Ксения Собчак специально «по-питерски» решила анонсировать кинофильм «Собибор», режиссером которой является Константин Хабенский, ведь не хочет наживать себе недругов.«Питерским» анонсом фолловеры назвали желание Ксении культурно заявить, что картина у Хабенского не получилась. Многочисленные поклонники и недоброжелатели телезнаменитости решили попросить телеведущую яснее высказать свое мнение. Однако желание не оскорбить режиссера можно понять, ведь Константин Юрьевич не единожды заявлял, что «Собибор» является особенным для него кинофильмом. Да и Собчак с актером дружит уже давно.