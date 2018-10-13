В Apple выпустят прозрачные чехлы для iPhone XR

Новые смартфоны iPhone XR выполнены в довольно пестрой цветовой гамме: белой, черной, красной, коралловой, синей и желтой. По этой причине разработчики хотят, чтобы их видели окружающие. По предварительным данным, прозрачный чехол от Apple будет стоить 42 доллара. В настоящее время стоимость уже выпускаемых аксессуаров составляет 39 долларов, и некоторые пользователи назвали новинку дорогой. По словам разработчиков, новые чехлы позволят не только владельцам гаджетов продемонстрировать цвет устройства, но и защитить его от повреждений.