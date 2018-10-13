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В Apple выпустят прозрачные чехлы для iPhone XR

Эксперты со ссылкой на инсайдерскую информацию утверждают, что разработчики компании Apple выпустят прозрачные чехлы для iPhone XR. Отмечается, что «яблочный» гигант и до этого выпускал силиконовые и кожаные чехлы, но прозрачные появятся впервые.

В Apple выпустят прозрачные чехлы для iPhone XR

Новые смартфоны iPhone XR выполнены в довольно пестрой цветовой гамме: белой, черной, красной, коралловой, синей и желтой. По этой причине разработчики хотят, чтобы их видели окружающие. По предварительным данным, прозрачный чехол от Apple будет стоить 42 доллара. В настоящее время стоимость уже выпускаемых аксессуаров составляет 39 долларов, и некоторые пользователи назвали новинку дорогой. По словам разработчиков, новые чехлы позволят не только владельцам гаджетов продемонстрировать цвет устройства, но и защитить его от повреждений.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:45

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