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Итальянские мужчины вызвали восторг у Юлии Высоцкой

Актриса решила рассказать поклонникам о своих впечатлениях после посещения Италии в новом выпуске “Мне это нравится!”. Местные мужчины вызвали восторг у Юлии Высоцкой, которая также упомянула о личном идеале красоты.
Итальянские мужчины вызвали восторг у Юлии Высоцкой

Оказалось, что звезде нравится внешность Ален Делона, который еще радует ее своим талантом, но Марлон Брандо разочаровал своей жесткостью к окружающему миру. У Брэда Питта до сих пор осталось детское лицо, вызывающее материнский инстинкт.

Юлия Высоцкая оценила ухаживания и комплименты итальянцев, которые всегда бурно реагируют на присутствие женщин, но при этом не позволяют себе допускать вольности в процессе общения. Артистка вспомнила, как проводник в поезде назвал ее красавицей, после чего умчался за бокалами и штопором, не забыв захватить закуски, чтобы помочь ей открыть бутылку местного вина.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:20

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