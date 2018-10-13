Итальянские мужчины вызвали восторг у Юлии Высоцкой

Оказалось, что звезде нравится внешность Ален Делона, который еще радует ее своим талантом, но Марлон Брандо разочаровал своей жесткостью к окружающему миру. У Брэда Питта до сих пор осталось детское лицо, вызывающее материнский инстинкт.Юлия Высоцкая оценила ухаживания и комплименты итальянцев, которые всегда бурно реагируют на присутствие женщин, но при этом не позволяют себе допускать вольности в процессе общения. Артистка вспомнила, как проводник в поезде назвал ее красавицей, после чего умчался за бокалами и штопором, не забыв захватить закуски, чтобы помочь ей открыть бутылку местного вина.