Гарик Мартиросян шутливо озвучил свои поздние приходы на работу

В сюжете знаменитость сидит в пиджаке на заднем сидении своего авто, но по его внешнему виду заметно, что артист никуда не спешит. Затем Гарик Мартиросян отметил, что: “ Еду на работу! Важный ходит — в два приходит. Это, видимо, про меня”, после чего упомянул о двойном подбородке, который нужно убрать с помощью фотошопа.Подписчики стали писать позитивные комментарии, попросив своего кумира сделать лицо проще, так как он явно напомнил многим особам чиновника. Они не советуют знаменитости садиться на диету, если в этом нет нужды, а также желают ему творческих успехов.