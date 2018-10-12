Дане Борисовой в «Модном приговоре» испортили волосы
Известная российская телеведущая приняла участие в телепередаче «Модный приговор», где ей кардинально изменили внешность. Артистка осталась недовольной результатом работы стилистов программы.
Телеведущая Дана Борисова, не так давно приняла участие в знаменитой на российском телевидении телепередаче «Модный приговор», где по сценарию ей изменили прическу и стиль одежды. Как утверждает сама Борисова, стилисты программы пообещали ей отличный цвет волос и прическу, но вот уже четвертый день она не может вымыть со своей шевелюры косметические средства.
В своем блоге Instagram Борисова опубликовала снимок, на котором она кепкой скрывает цвет волос. Под постом она спросила читателей о том, готовы ли они к внешним перемена с «Модным приговором». Исправлять ситуацию она отправилась в любимый салон, который находится рядом с ее домом. Там ей помогут смыть килограммы пудры и снять пряди волос. Ведущая осталась очень недовольна результатами своего преображения, а его авторы так перед ней и не извинились.
Телеведущая Дана Борисова, не так давно приняла участие в знаменитой на российском телевидении телепередаче «Модный приговор», где по сценарию ей изменили прическу и стиль одежды. Как утверждает сама Борисова, стилисты программы пообещали ей отличный цвет волос и прическу, но вот уже четвертый день она не может вымыть со своей шевелюры косметические средства.
В своем блоге Instagram Борисова опубликовала снимок, на котором она кепкой скрывает цвет волос. Под постом она спросила читателей о том, готовы ли они к внешним перемена с «Модным приговором». Исправлять ситуацию она отправилась в любимый салон, который находится рядом с ее домом. Там ей помогут смыть килограммы пудры и снять пряди волос. Ведущая осталась очень недовольна результатами своего преображения, а его авторы так перед ней и не извинились.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Вчера, 23:00