Промсвязьбанк повысил ставки по основным вкладам
Промсвязьбанк объявил об улучшении условий по основным вкладам. Отныне по некоторым из них подняты ставки.
Повышение ставок коснулось вкладов «Моя копилка», «Моя выгода» и «Мои возможности» – они поднялись на 0,1-0,3 %. Также установлена 0,1%-ная надбавка к ставке на всех терминах и любых суммах размещения при условии открытия данных вкладов посредством онлайн-приложения. Для первого из перечисленных вкладов ставки в процентах увеличены на 0,2 – причём на все сроки и суммы. Таким образом, теперь они составляют 5,5-6 % годовых. Касательно второго вклада, по нему ставки увеличены лишь при сроке размещения более трёх месяцев. Тогда они будут составлять 5,8-6 % годовых. Ставки для "Моих возможностей" подняты на 0,6 %, то есть до 5,3 % годовых.
Ставки для промо-вклада «Мой доход» на 6-месячный период увеличены до 6,25 % годовых. Если на данном депозите размещены средства в размере свыше двух миллионов рублей на годичный и более срок, к упомянутой ставке прибавляются ещё 0,5 %.
Промсвязьбанком предоставляется широкая линейка вкладов и накопительных счетов для граждан. Денежный минимум для размещения на вкладе – 10 000 рублей.
Повышение ставок коснулось вкладов «Моя копилка», «Моя выгода» и «Мои возможности» – они поднялись на 0,1-0,3 %. Также установлена 0,1%-ная надбавка к ставке на всех терминах и любых суммах размещения при условии открытия данных вкладов посредством онлайн-приложения. Для первого из перечисленных вкладов ставки в процентах увеличены на 0,2 – причём на все сроки и суммы. Таким образом, теперь они составляют 5,5-6 % годовых. Касательно второго вклада, по нему ставки увеличены лишь при сроке размещения более трёх месяцев. Тогда они будут составлять 5,8-6 % годовых. Ставки для "Моих возможностей" подняты на 0,6 %, то есть до 5,3 % годовых.
Ставки для промо-вклада «Мой доход» на 6-месячный период увеличены до 6,25 % годовых. Если на данном депозите размещены средства в размере свыше двух миллионов рублей на годичный и более срок, к упомянутой ставке прибавляются ещё 0,5 %.
Промсвязьбанком предоставляется широкая линейка вкладов и накопительных счетов для граждан. Денежный минимум для размещения на вкладе – 10 000 рублей.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:03