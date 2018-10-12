Ученые: Найдены останки древнего родственника тираннозавра

Этот представитель фауны жил на планете 80 млн лет назад. Эксперты смогли сделать анализ фрагментов костей и черепа, после чего выяснили, что ящер передвигался на двух конечностях.Найденный вид Dynamoterror dynastes находился на территории древнего материка Ларамидии. Ученые отметили, что останки помогут им восполнить пробелы в эволюции тираннозавров, которые жили в позднем Меловом периоде 65 млн лет назад до вымирания.