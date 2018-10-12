В Таиланде возле загадочного острова Ко Тао гибнут туристы
В Таиланде возле острова Ко Тао уже утонуло 11 человек. Местные жители называют его «островом смерти», а вот туристов по каким-то причинам это место привлекает.
Полиция считает, что все случаи имеют чисто случайный характер, и никаких мистических явлений здесь не происходит. Люди всегда тонули в этих местах из-за неправильного поведения на воде. Но, тем не менее, местные власти расследуют каждое происшествие в отдельности и проверяют все возникающие версии.
Туристов всегда привлекали эти красивые и экзотические места, а особенный интерес вызывали пляжи острова Ко Тао. По какой причине местные жители так недолюбливают это место неизвестно, но у берегов этого острова постоянно происходят трагедии.
Полиция считает, что все случаи имеют чисто случайный характер, и никаких мистических явлений здесь не происходит. Люди всегда тонули в этих местах из-за неправильного поведения на воде. Но, тем не менее, местные власти расследуют каждое происшествие в отдельности и проверяют все возникающие версии.
Туристов всегда привлекали эти красивые и экзотические места, а особенный интерес вызывали пляжи острова Ко Тао. По какой причине местные жители так недолюбливают это место неизвестно, но у берегов этого острова постоянно происходят трагедии.
В мире
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:38