АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 77.08 USD 66.77
Курс валют на 12.10.2018

Нибиру при столкновении с Солнце раскололась на шесть кусков

В социальной сети сообщается, что 12 октября возле Солнца были замечены шесть неопознанных объектов. Пользователи считают, что это планета Нибиру столкнувшись со светилом раскололась на голографические куски.
Нибиру при столкновении с Солнце раскололась на шесть кусков

О Нибиру не перестают говорить с того момента, как только она появилась на горизонте Вселенной. Было выдвинуто огромное множество невероятных версий того, чем пролетающая мимо планета-убийца может грозить нашей Земле.

Сегодня социальные сети опять были взбудоражены очередным предположением. Одни из пользователей сети из Канады опубликовал интересный снимок, на котором по его версии зафиксирована Нибиру. Фотографию он прокомментировал следующими словами: «Нибиру теперь шесть, а не одна. Скорее всего при столкновении с Солнцем она раскололась на голографические куски».

Этим явлением можно объяснить тот факт, что злополучную планету одновременно наблюдали в разных частях мира. О данном явлении ни от учёных, ни от уфологов комментариев не поступает.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьев в Instagram показал поклонникам
Власти Москвы распорядились изъять еще одно
Нибиру при столкновении с Солнце раскололась на
Сергей Шнуров продемонстрировал фанатам в
Звезда «Дома-2» Дарья Друзяк инсценировала
Астронавты во время миссии Apollo 17 видели НЛО
В космосе ученые обнаружили мощный источник
Эксперты: iPad Pro 2018 получит самый мощный
Не выявленная иммунитетом молекула после
Эксперты составили ТОП-5 авто для активно
Ольга Бузова побила рекорд Гуфа в iTunes
Медики составили список самых полезных продуктов
В Китае у однополых пар мышей ученые вывели
На Кипре госпитализирована звезда «Дома-2» Ирина
Елена Суржикова сообщила о состоянии Николая
Министр из Саратова заявила, что можно прожить на
Ученые: Пиво способно предотвратить рак печени и
Звезда сериала «Оттепель» - Паулина Андреева,
Разработчики представили защищенные часы Garmin
Репер Канье Уэст продемонстрировал свой пароль
Учёные выяснили, что яйца понижают давление и
Apple: iOS 12 опередила iOS 11 по скорости
Оксана Фандера опубликовала в Instagram архивный
Samsung планирует выпустить первый смартфон со
Лицо Анны Михалковой чуть не пострадало от взрыва
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде
Академический ансамбль имени Александрова
Ксения Шойгу организовала “Гонки героев” показала
Противозачаточный препарат привёл к полному
В Сургуте разломы земной коры привели к массовым
Просмотреть все новости