Нибиру при столкновении с Солнце раскололась на шесть кусков

О Нибиру не перестают говорить с того момента, как только она появилась на горизонте Вселенной. Было выдвинуто огромное множество невероятных версий того, чем пролетающая мимо планета-убийца может грозить нашей Земле.Сегодня социальные сети опять были взбудоражены очередным предположением. Одни из пользователей сети из Канады опубликовал интересный снимок, на котором по его версии зафиксирована Нибиру. Фотографию он прокомментировал следующими словами: «Нибиру теперь шесть, а не одна. Скорее всего при столкновении с Солнцем она раскололась на голографические куски».Этим явлением можно объяснить тот факт, что злополучную планету одновременно наблюдали в разных частях мира. О данном явлении ни от учёных, ни от уфологов комментариев не поступает.