Астронавты во время миссии Apollo 17 видели НЛО
В течение 12 дней астронавты миссии Apollo 17 проводили на Луне свою запланированную работу. После возвращения домой NASA запретило рассказывать о том, что они видели в космосе НЛО.
Астронавты рассказывали о том, что в момент нахождения на спутнике они наблюдали за большим объектом, который двигался с ускорением, а потом вообще исчез за Луной. Пробыв в космосе 12 дней и вернувшись на Землю, им запретили рассказывать что-либо даже самым близким родственникам.
Уфолог Массимо Фратини прокомментировал: «Данный объект точно не имеет земного происхождения, ни одни наш космический корабль, построенный в то время, не имел таких технических способностей удерживаться на орбите Луны и облетать её».
Миссия Apollo 17 началась в 1972 году и выполнила огромное множество различных заданий NASA, но за 40 лет ни одни данные не были опубликованы и раскрыты.
Астронавты рассказывали о том, что в момент нахождения на спутнике они наблюдали за большим объектом, который двигался с ускорением, а потом вообще исчез за Луной. Пробыв в космосе 12 дней и вернувшись на Землю, им запретили рассказывать что-либо даже самым близким родственникам.
Уфолог Массимо Фратини прокомментировал: «Данный объект точно не имеет земного происхождения, ни одни наш космический корабль, построенный в то время, не имел таких технических способностей удерживаться на орбите Луны и облетать её».
Миссия Apollo 17 началась в 1972 году и выполнила огромное множество различных заданий NASA, но за 40 лет ни одни данные не были опубликованы и раскрыты.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:46