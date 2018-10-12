Астронавты во время миссии Apollo 17 видели НЛО

Астронавты рассказывали о том, что в момент нахождения на спутнике они наблюдали за большим объектом, который двигался с ускорением, а потом вообще исчез за Луной. Пробыв в космосе 12 дней и вернувшись на Землю, им запретили рассказывать что-либо даже самым близким родственникам.Уфолог Массимо Фратини прокомментировал: «Данный объект точно не имеет земного происхождения, ни одни наш космический корабль, построенный в то время, не имел таких технических способностей удерживаться на орбите Луны и облетать её».Миссия Apollo 17 началась в 1972 году и выполнила огромное множество различных заданий NASA, но за 40 лет ни одни данные не были опубликованы и раскрыты.