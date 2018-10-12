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Эксперты составили ТОП-5 авто для активно отдыхающих людей

Специалисты составили ТОП-5 авто для людей, которые любят активный отдых. В данном случае учитывался комфорт, вместимость, проходимость транспортного средства.

Эксперты составили ТОП-5 авто для активно отдыхающих людей


Пятая позиция досталась BMW Active Tourer. Дизельное авто на 150 л.с. стало аутсайдером рейтинга, так как оно является в списке единственной версией, которая не имеет полного привода. Авто обладает трансформируемым салоном, который обеспечивает комфортную езду и хороший сон при остановках. На четвёртом месте оказался ГАЗ «Соболь» 4х4. Авто оснащают новым выносливым турбодизельным силовым агрегатом на 120 «лошадей». Авто в стандартном виде может вмещать 8 человек.

Внедорожная «маршрутка» может поместить кроме людей также байки либо велосипеды. На третьем месте оказалась эффектная полноприводная версия пикапа Toyota Tundra. Грузовой отсек данной версии может разместить снегоход либо квадроцикл. Авто оснащается мощным 5,7-литровым двигателем V8. На втором месте размещается микроавтобус Mitsubishi Delica, обладающий полноприводным шасси версии Pajero. Стоит отметить, что данная машина давно уже не производится. Её сложно найти в рамках вторичного рынка.

Первое место досталось кроссоверу Honda Element. Модель отличается наличием больших боковых проёмов, распашных дверей, трансформируемого салона. Полноприводное авто оснащают 2.4-литровым мотором от версии CR-V с вариатором.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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