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Разработчики представили защищенные часы Garmin Instinct

Разработчики компании Garmin представили защищенные часы Instinct, соответствующие требования американского военного стандарта MIL-STD-810 и предназначенные для использования в наиболее суровых условиях. Стоимость аксессуара составляет 300 долларов.

Разработчики представили защищенные часы Garmin Instinct


Часы представлены в трех цветовых гаммах: Graphite, Flame Red и Tundra. В режиме энергосбережения UltraTrac устройство работает до 40 часов, до 14 дней работы в режиме часов, и до 16 часов при включенном модуле GPS. Часы способны выдержать погружение на глубину до 100 метров, а экран покрыт стеклом, которое устойчиво к появлению царапин. Монохромный дисплей имеет разрешение 128 х 128, габариты устройства - 45x45x15,3 мм при массе 52 г.



Часы оснащены модулями GPS, GLONASS, компаса, акселерометра, термометра, датчика частоты сердечных сокращений, однако нет модуля NFC. Часы Garmin Instinct поддерживают связь со смартфоном на базе операционных систем iSO и Android.


 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:46

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