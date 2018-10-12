Разработчики представили защищенные часы Garmin Instinct

Часы представлены в трех цветовых гаммах: Graphite, Flame Red и Tundra. В режиме энергосбережения UltraTrac устройство работает до 40 часов, до 14 дней работы в режиме часов, и до 16 часов при включенном модуле GPS. Часы способны выдержать погружение на глубину до 100 метров, а экран покрыт стеклом, которое устойчиво к появлению царапин. Монохромный дисплей имеет разрешение 128 х 128, габариты устройства - 45x45x15,3 мм при массе 52 г.Часы оснащены модулями GPS, GLONASS, компаса, акселерометра, термометра, датчика частоты сердечных сокращений, однако нет модуля NFC. Часы Garmin Instinct поддерживают связь со смартфоном на базе операционных систем iSO и Android.