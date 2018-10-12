Репер Канье Уэст продемонстрировал свой пароль iPhone во время встречи с Дональдом Трампом

На днях американского рэпера пригласили в Овальный кабинете. Артист на приём к Дональду Трампу пришёл в кепке, на которой было написано "Сделаем Америку вновь великой". Таким образом, музыкант поддерживает политику Трампа. Глава США и Уэст обсудили вопросы, касающиеся формы для тюремных заключённых, а также мер для уменьшения преступности в государстве. Певец затронул разговор о личном самолёте политика. Дональд Трамп на сегодняшний день пользуется Air Force One. Но Уэст в качестве альтернативы предложил iPlane 1.Данный авиалайнер является концептом 2012 года. При этом рэпер считает, что под руководством главы Apple он быстро займётся проектом. По его мнению, данный самолёт должен стать самым технологичным, а также продвинутым в мире. Репер, разблокировав свой iPhone, продемонстрировал президенту ряд изображений авиалайнера. Зрители благодаря крупному плану на камере смогли увидеть, какой пароль применяет Уэст в смартфоне. Речь идёт о комбинации "000000".