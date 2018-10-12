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Мария Захарова поразила общественность новым эффектным платьем

Мария Захарова, являющаяся пресс-секретарём российского МИДа, опять поразила общественность новым эффектным платьем. Она в рамках рабочей поездки на территорию Севастополя, примерила яркий молодёжный наряд.

Мария Захарова поразила общественность новым эффектным платьем


По совам дипломата, побывав в Крыму, она встретилась с губернатором Дмитрием Овсянниковым и студентами вузов. Также Захарова побывала на борту корабля «Адмирал Макаров», угостившись там настоящими макаронами по-флотски. Дипломат всё это время была одета в ярко-желтое платье немного выше колен. Этот наряд она дополнила туфлями пёстрой расцветки на высоком каблуке и молодежной джинсовой курткой.

Снимки из поездки Мария Захарова опубликовала в Instagram. Фолловеры засыпали российского дипломата восторженными отзывами. Такой наряд пользователи Сети назвали модным, а также «солнечным». При этом пресс-секретаря окрестили «леди-осень». Пользователи заметили, что Захарова своим платьем, а также улыбкой наверняка сразила всех моряков и чиновников крымского полуострова.


 
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Общество / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:00

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