Мария Захарова поразила общественность новым эффектным платьем

По совам дипломата, побывав в Крыму, она встретилась с губернатором Дмитрием Овсянниковым и студентами вузов. Также Захарова побывала на борту корабля «Адмирал Макаров», угостившись там настоящими макаронами по-флотски. Дипломат всё это время была одета в ярко-желтое платье немного выше колен. Этот наряд она дополнила туфлями пёстрой расцветки на высоком каблуке и молодежной джинсовой курткой.Снимки из поездки Мария Захарова опубликовала в Instagram. Фолловеры засыпали российского дипломата восторженными отзывами. Такой наряд пользователи Сети назвали модным, а также «солнечным». При этом пресс-секретаря окрестили «леди-осень». Пользователи заметили, что Захарова своим платьем, а также улыбкой наверняка сразила всех моряков и чиновников крымского полуострова.