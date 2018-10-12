Новый формат шоу «Давай поженимся!» понравился не всем зрителям
Шоу «Давай поженимся!» пару дней назад вышло на экраны в новом формате. Не все зрители поняли задумку создателей программы, и многим такая версия пришлась не по вкусу, но нашлись и такие, которые пообещали привыкнуть.
В 2018 году шоу «Давай поженимся!» отметило свой 10-летний юбилей. В связи с этим режиссёры решили немного освежить формат программы, и сделать его как бы «двойным». Теперь главному герою предоставляются сразу две группы, претендующие на руку и сердце. Первую тройку претендентов выбираю самые главные свахи страны: Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Василиса Володина. Вторую тройку – либо жених, либо невеста. Отбор происходит по фотографиям участников, а далее по итогам, на знакомство выходят только два человека, которые больше всего поставили лайков своей будущей второй половинке.
Поклонники шоу не совсем поняли задумку режиссёров, и в социальной сети высказывают негативные отзывы. Но есть и такие, которые принимают задумку и утверждают, что старый формат изжил себя, а всё новое всегда принимается не охотно, но со временем адаптируется.
В 2018 году шоу «Давай поженимся!» отметило свой 10-летний юбилей. В связи с этим режиссёры решили немного освежить формат программы, и сделать его как бы «двойным». Теперь главному герою предоставляются сразу две группы, претендующие на руку и сердце. Первую тройку претендентов выбираю самые главные свахи страны: Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Василиса Володина. Вторую тройку – либо жених, либо невеста. Отбор происходит по фотографиям участников, а далее по итогам, на знакомство выходят только два человека, которые больше всего поставили лайков своей будущей второй половинке.
Поклонники шоу не совсем поняли задумку режиссёров, и в социальной сети высказывают негативные отзывы. Но есть и такие, которые принимают задумку и утверждают, что старый формат изжил себя, а всё новое всегда принимается не охотно, но со временем адаптируется.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 09:16