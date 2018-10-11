Инна Чурикова отпраздновала свое 75-летие в Лондоне

Не так давно в одном из лондонских ресторанов известная российская актриса Инна Чурикова отметила свой день рождения. На мероприятии была показана кинолента «Начало», снятая в 70-х годах ее мужем Глебом Панфиловым, она сделала супругов знаменитыми на весь мир. После киносеанса, который состоялся в отеле Лондона Bulgari Hotel, все отправились ужинать в ресторан. Именинница подчеркнула, что суета и сумасшедший ритм жизни мешает видеть хороших людей, которые находятся рядом, и поблагодарила всех присутствующих за поздравления.На мероприятии вместе с супругом Глебом Панфиловым также был и сын актрисы Иван Панфилов. Заслуженную артистку СССР приехали поздравить американская актриса театра и кино Джиллиан Андерсон, известный драматург Питер Морган, посол РФ в Великобритании Александр Владимирович Яковенко в сопровождении своей супруги Наны и знаменитый режиссер Илья Демичев.