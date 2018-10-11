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Инна Чурикова отпраздновала свое 75-летие в Лондоне

Известная киноактриса Инна Чурикова отпраздновала свое 75-летие в Лондоне. Звезда СССР пришла на юбилей в элегантном черном платье и шляпке с кружевами.
Инна Чурикова отпраздновала свое 75-летие в Лондоне

Не так давно в одном из лондонских ресторанов известная российская актриса Инна Чурикова отметила свой день рождения. На мероприятии была показана кинолента «Начало», снятая в 70-х годах ее мужем Глебом Панфиловым, она сделала супругов знаменитыми на весь мир. После киносеанса, который состоялся в отеле Лондона Bulgari Hotel, все отправились ужинать в ресторан. Именинница подчеркнула, что суета и сумасшедший ритм жизни мешает видеть хороших людей, которые находятся рядом, и поблагодарила всех присутствующих за поздравления.

На мероприятии вместе с супругом Глебом Панфиловым также был и сын актрисы Иван Панфилов. Заслуженную артистку СССР приехали поздравить американская актриса театра и кино Джиллиан Андерсон, известный драматург Питер Морган, посол РФ в Великобритании Александр Владимирович Яковенко в сопровождении своей супруги Наны и знаменитый режиссер Илья Демичев.


 
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Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:30

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