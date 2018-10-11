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Ольга Орлова намекает, что Галкин зря променял Аллу Борисовну на Барановскую

Ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» и бывшая певица из группы «Блестящие» Ольга Орлова сейчас отдыхает в Южной Корее вместе с Юлией Барановской.

В Сеуле девушки, по слухам, занимаются не только туризмом, но и проводят девичник перед свадьбой Юлии с Максимом Галкиным.

Ольга Орлова намекает, что Галкин зря променял Аллу Борисовну на Барановскую

Но, по всей вероятности, Орлова не очень одобряет все происходящее. Открыто о треугольнике Пугачёва-Галкин-Барановская она не говорит, но намекает, используя мудрость философов древности.

«Довольствуйтесь тем, что имеете, радуйтесь тому, что происходит с Вами. Когда Вы поймете, что не испытываете ни в чем недостатка, вся Вселенная будет принадлежать Вам», - пишет у себя в Instagram Ольга.

Ольга Орлова намекает, что Галкин зря променял Аллу Борисовну на Барановскую

Может быть она считает, что разбивать семьи – это табу, а ее подруга, по большому счету, ведь так и поступила, когда, летом закрутила роман с Максимом.

Завершилось всё беременностью Барановской и Галкину пришлось принимать срочное решение о свадьбе с бывшей женой футболиста Андрея Аршавина.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:30

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