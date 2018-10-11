Ольга Орлова намекает, что Галкин зря променял Аллу Борисовну на Барановскую

«Довольствуйтесь тем, что имеете, радуйтесь тому, что происходит с Вами. Когда Вы поймете, что не испытываете ни в чем недостатка, вся Вселенная будет принадлежать Вам», - пишет у себя в Instagram Ольга.

В Сеуле девушки, по слухам, занимаются не только туризмом, но и проводят девичник перед свадьбой Юлии с Максимом Галкиным.Но, по всей вероятности, Орлова не очень одобряет все происходящее. Открыто о треугольнике Пугачёва-Галкин-Барановская она не говорит, но намекает, используя мудрость философов древности.Может быть она считает, что разбивать семьи – это табу, а ее подруга, по большому счету, ведь так и поступила, когда, летом закрутила роман с Максимом.Завершилось всё беременностью Барановской и Галкину пришлось принимать срочное решение о свадьбе с бывшей женой футболиста Андрея Аршавина.