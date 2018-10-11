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Сергей Лазарев попросил вместо подарков переводить деньги в благотворительный фонд

В своём обращении к фанатам и подписчикам Сергей Лазарев высказал необычную просьбу. Он попросил не дарить ему никаких подарков, а лучше все деньги переводить в детские благотворительные фонды.
Сергей Лазарев попросил вместо подарков переводить деньги в благотворительный фонд

На своей странице в Instagram Лазарев опубликовал видеоролик, в котором он попросил вместо цветов и игрушек приносить на концерты чек о переводе денежных средств в детский благотворительный фонд. Он рассказал, что сам лично давно это делает и уверен в том, что деньги действительно тратятся на нужды больных детей и спасают им жизни. За такое проявление фанатизма к его персоне он будет только благодарен своим поклонникам.

У Сергея Лазарева многомиллионная армия подписчиков, и если хоть какая-либо часть послушает совета своего кумира, то многие больные дети получат квалифицированную помощь и возможность жить без болезни.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:37

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