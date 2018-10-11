Селену Гомес опять госпитализировали из-за тяжелого эмоционального состояния

Исполнительница песен за последний месяц два раза уже оказывалась в больнице. Причиной в данном случае были низкие показатели лейкоцитов в крови. Селена Гомес 2 года назад пережила трансплантацию почки. Вследствие этого у звезды появились определённые проблемы со здоровьем, сопровождающиеся паническими атаками. Она была госпитализирована с нервным срывом в одно из медицинских учреждений.Артистка поняла, что ей пора обратиться за помощью, потому что испытывала очень сильные эмоциональные проблемы. В настоящее время её окружают близкие люди, а также родные. Они всячески поддерживают певицу. Селена Гомес проходит лечение на территории восточного побережья. Имеется информация, что ей уже намного лучше.