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Селену Гомес опять госпитализировали из-за тяжелого эмоционального состояния

Известную певицу Селену Гомес опять госпитализировали. 26-летняя звезда в последнее время находится в довольно тяжелом эмоциональном состоянии.

Селену Гомес опять госпитализировали из-за тяжелого эмоционального состояния


Исполнительница песен за последний месяц два раза уже оказывалась в больнице. Причиной в данном случае были низкие показатели лейкоцитов в крови. Селена Гомес 2 года назад пережила трансплантацию почки. Вследствие этого у звезды появились определённые проблемы со здоровьем, сопровождающиеся паническими атаками. Она была госпитализирована с нервным срывом в одно из медицинских учреждений.

Артистка поняла, что ей пора обратиться за помощью, потому что испытывала очень сильные эмоциональные проблемы. В настоящее время её окружают близкие люди, а также родные. Они всячески поддерживают певицу. Селена Гомес проходит лечение на территории восточного побережья. Имеется информация, что ей уже намного лучше.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:55

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