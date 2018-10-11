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Юлия Ковальчук продемонстрировала поклонникам в Instagram свою растяжку

Певица Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте выложила снимок с репетиции. На данном фото знаменитость продемонстрировала поклонникам свою растяжку.

Юлия Ковальчук продемонстрировала поклонникам в Instagram свою растяжку


Под кадром исполнительница песен написала, что любит поздние репетиции. Артистка добавила, что у нее новый состав подтанцовки, а это постоянно новое прочтение и свежее дыхание. Подписчики сразу же заметили, что артистка находится в замечательной форме. Певица много танцует и активно занимается спортом, что позволяет ей поддерживать стройную фигуру.

Стоит отметить, что около года назад Юлия Ковальчук в первый раз стала мамой. После рождения дочери знаменитость довольно быстро вернулась в прежнюю форму. Все лето артистка вместе с семьей провела в Испании. Сейчас звезда полностью погрузилась в работу, успевая заботиться о дочери и заниматься творчеством.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:31

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