Медики огласили причину смерти звезды фильма «Остин Пауэрс»

В критическом состоянии 49-летнего Верна Тройера обнаружили в апреле нынешнего года. Его сразу же доставили в реанимацию и подключили к системе жизнеобеспечения, но спасти его не удалось. Причины смерти сразу не сообщались, однако на коронерском следствии установили, что кончина могла наступить из-за употребления большого количества алкогольных напитков.Всемирную славу Верн Тройер приобрел, сыграв коротышку Мини-Мы в серии фильмов «Остин Пауэрс». Помимо этого, актер снялся в таких кинолентах, как «Гарри Поттер и философский камень», «Люди в черном», «Парень из пузыря» и «Гринч — похититель рождества».