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Медики огласили причину смерти звезды фильма «Остин Пауэрс»

Американские судмедэксперты установили, что смерть актера Верна Тройера наступила вследствие алкогольного отравления. Артист, прославившийся ролью Мини-Мы в картинах об Остине Пауэрсе, долгое время лечился от алкогольной зависимости.

Медики огласили причину смерти звезды фильма «Остин Пауэрс»


В критическом состоянии 49-летнего Верна Тройера обнаружили в апреле нынешнего года. Его сразу же доставили в реанимацию и подключили к системе жизнеобеспечения, но спасти его не удалось. Причины смерти сразу не сообщались, однако на коронерском следствии установили, что кончина могла наступить из-за употребления большого количества алкогольных напитков.

Всемирную славу Верн Тройер приобрел, сыграв коротышку Мини-Мы в серии фильмов «Остин Пауэрс». Помимо этого, актер снялся в таких кинолентах, как «Гарри Поттер и философский камень», «Люди в черном», «Парень из пузыря» и «Гринч — похититель рождества».


 
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Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:04

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